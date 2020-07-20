خطة محكمة لإعادة فتح مؤسسات التعليم العام المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد خطة محكمة لإعادة فتح مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومي والخاص العام الاكاديمي المقبل 2020-2021، إذ ألزمت مليوناً و119 ألفاً و527 طالباً وطالبة، و131 ألفاً و309 متعلمين جامعيين، و141 الفاً و291 معلماً وإدارياً وفنياً في المدارس، و20 ألفاً و32 عضواً في الهيئات بالجامعات على مستوى الدولة، بإجراء فحص كوفيد19، كشرط لاستئناف الدراسة.

وحددت الخطة مراحل الفحص التدريجي للطلبة في التعليم العام (حكومي وخاص)، ومؤسسات التعليم العالي، والهيئات بأنواعها في كليهما، قبل العودة للدراسة، حسب التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية.





أربع مراحل



وتقرر لطلبة التعليم العام البالغ عددهم العام الدراسي المقبل، مليوناً و119 ألفاً و527 طالباً وطالبة، يوم 23 أغسطس المقبل للفحص، وفق أربع مراحل، تستحوذ الأولى على 30% من الطلبة بواقع 335 ألفاً و858 طالباً وطالبة، والثانية على 20% بما يعادل 223 ألفاً و905، مقابل 279 ألفاً و882 في كل من المرحلتين الثالثة الرابعة، بواقع 25% لكل منهما..

وخصصت الوزارة للهيئات الادارية والتدريسية في التعليم العام التي يبلغ إجمالي عددها العام الدراسي المقبل على مستوى الدولة 141 ألفاً و291 معلماً، بواقع 43800 بالمدارس الحكومية و97491 في الخاصة، الفترة 16 - 20 من الشهر ذاته لإجراء الفحوص المعتمدة.

ويبدأ فحص طلبة التعليم العالي البالغ عددهم 131 ألفاً و309 طلاب، والهيئات التدريسية والإدارية البالغ إجمالي عددهم 20032 في العام الاكاديمي المقبل على مستوى الدولة، يوم 16 أغسطس المقبل، وفق مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 16-20 أغسطس المقبل، والثانية خلال الفترة من 23-29 من الشهر ذاته، إذ تم تقسيم الطلبة وفق 3 شرائح، تضم الأولى 45 ألفاً و958 متعلماً، والثانية 59 ألفاً و746، والثالثة 25 ألفاً و605 طلبة.





خمسة مرتكزات



وبُنيت الخطة التي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، على خمسة مرتكزات، تضم فحص الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، في التعليم العام والعالي، وإرشادات عودة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، وإجراءات التعامل عند اكتشاف حالات كوفيد 19 في المؤسسة التعليمية، والطلبة المبتعثين والإجراءات الوقائية لمؤسسات التعليم.

وركزت الوزارة على أربعة اشتراطات وضوابط عامة، أبرزها الالتزام بالخضوع لفحص كوفيد 19 قبل العودة للمنشآت التعليمية، وكذلك دورية الفحص المستقبلي، وفقاً للبروتوكولات، والاجراءات التي تحددها المنشآت التعليمية بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية.





Advertisements

تطبيق الحصن



وأكدت أهمية التسجيل في تطبيق الحصن لجميع الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية، وربط بيانات طلبة المدارس الخاصة بنظام المنهل، معتبرة أن مسافة التباعد المعتمدة عنصر رئيسي لتحديد الطاقة الاستيعابية للمدارس وفصول الدراسة، موضحة أنه تم اعتماد ثلاثة مستويات للمخاطر في المؤسسات التعليمية بحسب البروتوكولات المعتمدة لإعادة افتح منشآت التعليم.

واشتملت إرشادات خطة العودة للمدارس والجامعات للعام الأكاديمي المقبل، على خمسة مسارات، تضم مسافة التباعد الجسدي المقدرة 1.5 متر كحد أدنى، وتوزيع الطلبة إلى مجموعات رئيسية وفرعية لضمان عدم الاختلاط، وتناوب الطلبة بين الحضور للمدرسة أو الجامعة، والتعليم عن بعد في مجموعات حسب طبيعة مبنى المنشأة التعليمية وطاقتها الاستيعابية.

وشددت الوزارة على مراعاة العدد المسموح بتواجده في القاعات المغلقة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المنصوص عليها، على أن يضع مدير كل مدرسة أو جامعة خطته والنموذج الأفضل للتعليم الهجين في مؤسسته.



أربع ركائز



واستندت الوزارة في إجراءات التعامل في حال اكتشاف حالات كوفيد - 19 في المؤسسة التعليمية، إلى أربع ركائز، تتمثل في ظهور الأعراض أو الفحص الايجابي لتأكيد الإصابة، عزل المصاب واستكمال إجراءات السلامة مع الجهة الصحية، حصر جميع المخالطين للمصاب في المؤسسة التعليمية، تعقيم الفصول والمدرجات التي تردد عليها المصاب.

وقالت: في حال إصابة عضو من الكادر الإداري، يتم فحص جميع أعضاء الكادر المخالطين مع التوجية للحجر الذاتي وفقاً لتوصيات الجهات المختصة، فيما يتم فحص الطلبة المخالطين وأعضاء هيئة التدريس، في حال إصابة عضو من الهيئة التدريسية، والتوجية للحجر الذاتي وفق توصيات الجهات المختصة.

في حال إصابة طالب، يتم فحص جميع الطلبة المخالطين له في الفصول الدراسية وأعضاء الهيئة التدريسية المخالطة مع التوجيه للحجر الذاتي وفقاً لتوصيات الجهات المختصة.

أما في حال إصابة أكثر من طالب أو عضو من الهيئة التدريسية، فتنتقل المؤسسة لمرحلة الخطورة الأعلى، ويتم توقيف الدراسة في حرم المؤسسة والانتقال بشكل كلي للتعلم عن بعد لمدة لا تقل عن 14 يوماً. وتوجيه الهيئتين التعليمية والإدارية والطلبة للحجر الذاتي لمدة 14 يوماً، مع مراعاة تطبيق التعلم عن بعد خلال الحجر الصحي على كل من الطلبة أو الهيئات.



الطلبة المبتعثون



وصنفت الخطة الطلبة المبتعثين والدارسين خارج الدولة، إلى ثلاث شرائح، إذ تركز الاولى على المتواجدين داخل الدولة، حيث يتم استكمال عملية التعليم عن بعد في الجامعة المنتسب لها المتعلم، أو تنسيق الطلبة مع جهات الابتعاث، أو عودة الطلبة لبلد الدراسة، وفقاً للاجراءات المعتمدة من المركز الوطني لادارة الطوارئ والازمات والكوارث.

أما الشريحة الثانية فكانت من نصيب المتواجدين خارج الدولة للدراسة، حيث ينبغي أن يطبق الطالب السليم كافة الإجراءات الاحترازية، والمصاب، يتم التواصل المباشر مع سفارة الدولة أو الملحقية الثقافية لمباشرة إجراءات الوقاية والعلاج.

أما العائدون للدولة من بلد الدراسة فيشكلون الشريحة الثالثة، حيث يتم الفحص عند الوصول لمطار الدولة، والحجر الذاتي حتى إصدار النتيجة، وعلى المصاب اتباع إجراءات العلاج والعزل، أما السليم فعليه بمباشرة العمل والدراسة.



12 محوراً



تأسس الإطار العام لإعادة فتح المؤسسات التعليمية في الدولة على 12 محوراً، ضمت «إجراءات السلامة في البيئة التعليمية، التغذية الصحية في المنشآت التعليمية وتشمل إجراءات تشغيل المقاصف، والموارد البشرية وتركز على توفير الكادر للتعليم الهجين، نظام البيئة الصحية والسلامة في المنشآت التعليمية ويستهدف إجراءات احترازية ضمن سيناريو الامراض السارية، فضلاً عن خدمات النقل والدعم في المنشآت التعليمية.

وكذلك تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة من الجهات المعنية، والتأكيد على دور ولي الامر، والانشطة اللامنهجية، إذ يراعى الغاء جميع الانشطة الجماعية، وشؤون الطلبة لتطبيق لائحة السلوك، والتوعية والتدريب، والمناهج الدراسية بحيث يتم تطبيق المناهج المعتمدة من الوزارة، وأخيراً الصحة العامة وتشمل الاجراءات الاحترازية المتخذة من الممرض في العيادة المدرسية.