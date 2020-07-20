ولي عهد أم القيوين: نجاحات أبناء الإمارات تدعو للفخر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن قيادتنا الرشيدة وضعت أسس وقواعد علوم الفضاء وعملت على إصدار التشريعات وإعداد البرامج المتخصصة لتدريب وتأهيل روادنا للانطلاق إلى الفضاء.

وأضاف سموه: «أن ما حققه أبناء الإمارات من نجاحات في مجال علوم الفضاء والبحوث العلمية يدعو إلى الفخر والاعتزاز، لنكون شركاء فاعلين في الوكالات الدولية العالمية المتخصصة في الأبحاث والبرامج العلمية الفضائية، وفق الاستراتيجية الفضائية والبحثية العامة التي عكست جاهزية الشباب لتحقيق مزيد من النجاحات على المدى البعيد؛ الأمر الذي سيجعل من الإمارات واحدة من أهم الدول الرائدة في علوم الفضاء».

وقال سموه، في كلمة له بمناسبة إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، إنه منذ إطلاق وكالة الإمارات للفضاء حققت دولة الإمارات نقلة نوعية في مجال الاقتصاد المستدام، من خلال تطوير القدرات العلمية والتقنية وترسيخ ثقافة الابتكار ودعم وتعزيز مكانة الدولة عربياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف: «اليوم نتطلع إلى الفضاء من خلال إطلاق مسبار الأمل الذي سيحمل أبناء الوطن المقتدرين ليقدموا للعالم دراسات وبحوثاً علمية وهندسية، وبيانات تتحقق لأول مرة في تاريخ البشرية وعلوم الفضاء».

وقال سموه: «ونحن نحتفل اليوم بهذه الانطلاقة نستذكر بكل فخر واعتزاز، كافة البرامج والسياسات الطموحة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لإعداد الشباب، وإقامة المراكز البحثية وفق خطط وبرامج طموحة لتكون الإمارات في طليعة الدول المتقدمة». (وام)