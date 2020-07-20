«رياضة الدم المجنونة» تقتل 250 حوتاً

دان ناشطون دنماركيون تقليداً يعود إلى 1000 عام، يُذبح فيه 800 حوت كل عام في الأراضي الدانماركية، واستمر هذا العام على الرغم من جائحة «كورونا»، ويُطلق عليه «رياضة الدم المجنونة»، وطالبوا المسؤولين بوقف هذا التقليد.

وأظهرت صور من جزر فارو الواقعة شمالي المحيط الأطلسي بين النرويج وأيسلندا، وتتألف من 18 جزيرة صغيرة، تحوّل البحر إلى اللون الأحمر بسبب الدم، حيث ذبحت الحيتان.

وقال نشطاء في أول عملية صيد هذا العام: «قتل أكثر من 250 حوتاً، حيث يحيط عدد من الأشخاص بالحيتان المهاجرة عبر شواطئ الأراضي الدنماركية ويوجهونها نحو الشاطئ».

ووصفت منظمة «أورسي» هذا العمل بأنه بربري، حيث يتم ذبح الحيتان بالسكاكين من قبل صيادين مرخص لهم بالصيد. وقال سي شبرد، من منظمة أورسي في بيان: «يتم قتل 252 من الحيتان ذات الزعانف الطويلة، و35 من الدلافين ذات الجوانب البيضاء في هذه التقليد. وبعد انتهاء الذبح يوزع اللحم على المشاركين الذين يقدر عددهم بـ70 صياداً، إلى جانب أهل القرى».