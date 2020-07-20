اتحاد الكرة يُشيد بجهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اتحاد الإمارات لكرة القدم بجهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتعاونها المثمر والدائم مع اتحاد كرة القدم في مختلف الفعاليات والأحداث والبطولات والمباريات ومساهمتها الفاعلة في نجاح الأنشطة الكروية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الاثنين بمقر الاتحاد في دبي بحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية لاتحاد الكرة.

وأكد السهلاوي أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تُعد شريكاً أساسياً مع اتحاد كرة القدم وداعماً رئيساً للمنتخبات الوطنية، مشيداً بالجهود التي يبذلها طاقم عمل المؤسسة وحرصهم على توفير كل مستلزمات النجاح والراحة لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي منتخباتنا الوطنية، خاصة في مسألة إجراء الفحوصات الطبية وحضورهم بشكل مستمر في مقر اتحاد كرة القدم، وتقديمهم خدمات طبية مميزة لمنتسبي الاتحاد.

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