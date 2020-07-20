نشر أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد عن الكون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر علماء دوليون في الفيزياء الفلكية، أكبر خريطة بالأبعاد الثلاثية عن الكون على الإطلاق، بعد تحليل أكثر من 4 ملايين مجرة ونجم زائف، وهي أجرام سماوية فائقة التوهج تبعث كمية هائلة من الطاقة.

وقال العالم الباحث ويل برسيفال من جامعة ووترلو: «البحث يقدم لنا ببساطة تاريخ توسع الكون بالصورة الأكمل حتى يومنا هذا».

وتأتي الخريطة ثمرة تعاون استمر أكثر من 20 عاماً بين مئات العلماء من 30 مؤسسة مختلفة في العالم، أقيمت بالاستناد إلى آخر مسح كوني لـ«أس دي أس أس» يحمل اسم «ذي إكستندد باريون أوسيايشن سبكتروسكوبيك سورفي»، حول تلسكوب في ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

واستناداً للأعمال النظرية الكثيرة التي أجريت على مر الزمن بشأن الانفجار العظيم، إضافة إلى ملاحظة إشعاع خلفية الكون «إشعاع ضوئي خفيف خلفه الانفجار العظيم»، يعرف العلماء بدرجة كبيرة نسبياً بتفاصيل اللحظات الأولى لنشأة الكون.

وكانت عمليات القياس التي أجريت على المجرات ومقاسات المسافات، وفرت فهماً جيداً لتوسع الكون الذي حصل خلال مليارات السنوات الأخيرة.

وتظهر الخريطة خيوطاً من المادة، ومواضع خواء تحدد بنية الكون منذ بداياته حين لم يكن عمره يتخطى الـ380 ألف سنة.

وللجزء المرتبط بالكون قبل ستة مليارات سنة في الخريطة، لاحظ الباحثون المجرات الأقدم والأكثر احمراراً. أما للفترات الأبعد زمنياً، فقد ركزوا على المجرات الأصغر ذات اللون الأزرق.

وللغوص أكثر في الزمن، أي حتى 11 مليار سنة، استعان العلماء بالكويزارات، وهي مجرات أصبح الثقب الأسود الفائق الكتلة في الوسط يتمتع بتوهج فائق بفعل المادة الموجودة داخله.

وتظهر الخريطة أن توسع الكون تسارع في مرحلة معينة، واستمر على هذا النحو. ويبدو أن هذا التسارع ناجم وفق الباحثين عن وجود طاقة سوداء، وهو عنصر غير مرئي لا يزال أصله غامضاً.