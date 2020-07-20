نظام يتنبأ بثوران البراكين

ابتكر علماء من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، نظام تحذير لثوران البراكين عبر استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي المتوقع لبدء نشاط البركان.

وأجرى العلماء اختبارات النظام الجديد في جزيرة وايت، حيث تنبأ بـ 4 انفجارات من أصل 5.

وقال البروفيسور كرونين من جامعة أوكلاند: «الانفجار الخامس الذي لم يتنبأ به الجهاز لا يحتوي على المواد المنصهرة، ولا يمتلك إشارات مشابهة لقرائنه من البراكين».

وأضاف: نعمل على تطوير النظام ليضم الانفجارات السطحية الضحلة، ليشمل بذلك كل النماذج وليس فقط النوع الذي يعتمد على قذف المنصهرات خارج البركان.

وأكد العلماء أن النظام الجديد سوف يكون فعالاً في تنبيه الحكومة لثوران بركان الجزيرة البيضاء قبل 16 ساعة من حدوثه، إذ يعد من أشهر البراكين نشاطاً في البلاد، وكان آخر ثوران له العام الماضي وتسبب بموت 21 شخصاً منهم سياح.