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حقيقة العثور على قنبلة في أحد شوارع الغردقة

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ونفى مصدر أمني ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا حول وجود قنبلة بأحد الشوارع بمدينة الغردقة، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري.

ولفت الموقع إلى تأكيد المصدر الأمني أن "حقيقة الواقعة تتمثل فى العثور على حقيبة متروكة بشارع النصر بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة".

وأضاف: "على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة مفرقعات وعنصر من كلاب الأمن والحراسة وتم عمل كردون أمني لتأمين المنطقة محل البلاغ".

وتابع: "بالفحص تبين أن الحقيبة بداخلها بعض الملابس"، مشيرا إلى أنه "تم التحقق من سلبية البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية".

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