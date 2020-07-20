شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تعلن حركة نقل 427 من قادة وقائدات المدارس.. رابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الإثنين، عن حركة نقلالمكلفين والمكلفات بالقيادات المدرسية للبنين والبناتللعام الدراسي 1441/1442هـ وقالت إدارة تعليم الرياض، على حسابها في “تويتر”: إنمدير عامتعليم الرياضاعتمد حركة نقل 427 من المكلفين والمكلفات بالقيادات المدرسية للبنين والبنات، وأضافت أن الاستعلامعن نتيجة الحركة من خلال بوابة الرياض التعليمية عبر(الرابـط)

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