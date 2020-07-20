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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنشر خرائط لتوقعات هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خرائط لتوقعات هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل، بمشيئة الله.
وعلقت الأرصاد، في تغريدة عبر “تويتر”: “المؤشرات الأولية لتوقعات هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل على مناطق جنوب وغرب المملكة من مخرجات النماذج العددية التي تم تطويرها مؤخراً ضمن الخطط التطويرية لخدمات الأرصاد بالمركز الوطني للأرصاد”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة ( الربع الخالي) ومناطق(نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ،الطائف).
فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).
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