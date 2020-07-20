شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنشر خرائط لتوقعات هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خرائط لتوقعات هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل، بمشيئة الله.

وعلقت الأرصاد، في تغريدة عبر “تويتر”: “المؤشرات الأولية لتوقعات هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل على مناطق جنوب وغرب المملكة من مخرجات النماذج العددية التي تم تطويرها مؤخراً ضمن الخطط التطويرية لخدمات الأرصاد بالمركز الوطني للأرصاد”.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة ( الربع الخالي) ومناطق(نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ،الطائف).

فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).