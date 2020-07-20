شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أمريكي للعاملين بالقطاع المالي في مكافحة الجرائم المالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على مكافحة الجرائم المالية وشهادة الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد في المملكة العربية السعودية، واستضافة الاختبارات في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها.

ووقع كل من المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان والرئيس المكلف والمدير العام لجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال أنجيلا سالتر اتفاقية تركز على استخدام موارد الجمعية ومدربيها المحترفين لتقديم برنامج مسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد باللغتين العربية والإنجليزية والسماح للراغبين بأخذ اختباراتهم في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية في المملكة، كما ستوسع هذه المبادرة لاحقًا لتشمل برنامج مسؤول العقوبات العالمية المعتمد, حيث سيقدم أول برنامج تدريبي في مقر الأكاديمية المالية في الرياض بتاريخ 5 أكتوبر المقبل باللغة العربية.

Advertisements

وأوضح المدير العام للأكاديمية المالية أن هذه الاتفاقية تأتي جزءاً من دور الأكاديمية في تطوير العاملين في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع أعرق المعاهد العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال”, عاداً مؤهلات جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال من أكثر المؤهلات التي تطلبها الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية.

وأفاد آل خمسان أن الأكاديمية ستقدم برنامج مسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد باللغتين العربية والإنجليزية كما ستستضيف الاختبار في مراكز اختباراتها الموجودة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

من جهتها بينت الرئيس المكلف والمدير العام لجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال أن المزايا المتبادلة لهذه الشراكة واضحة للغاية من خلال العمل معًا، حيث تعتمد الجمعية والأكاديمية المالية على العلاقة التنظيمية المشتركة والمناهج التي تركز على الممارسين التي تتعامل مع جميع خطوط الدفاع لمكافحة التمويل غير المشروع داخل المؤسسات.