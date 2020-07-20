شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص يُحذِّر من الكاميرات السرية.. ويروي قصة تجسس صاحب عمارة على امرأة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر المتخصص في الكهرباء، منصور الشبيبي، من خطورة الكاميرات السرية التي توضع في أماكن يصعب اكتشافها، ورى قصة تجسس صاحب عمارة على مواطنة في جدة عن طريق كاميرا في “فيش كهرباء.

وقال “الشبيبي” في فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إن “هناك طرقًا عدة توضع بها كاميرات التجسس دون الشعور بوجودها ومنها لمبات الليد”، مستعرضًا “لمبة ليد” بها كاميرا تجسس وكارت ذاكرة، ويمكن متابعتها عن طريق الهاتف.

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وأضاف المتخصص: “من الطرق الأخرى مسمار يحتوي على كاميرا تجسس لايمكن تمييزها والتعرف عليها بمجرد النظر، والشماعات التي تستخدم داخل أماكن قياس الملابس في المحلات وفي بعض الأفياش”.

وفي السياق، روى “الشبيبي” خلال المقطع قصة واقعية لمواطنة من مدينة جدة استأجرت شقة ووجدت في بعض اللمبات والأفياش “كاميرا” تجسّس وبها ذاكرة ميموري لتسجيل الأحداث.

وحذَّر المتخصص في نهاية الفيديو المستأجرين من كاميرات التجسس وطلب منهم الاستعانة بمتخصص لفحص الشقة قبل السكن لما تسببه تلك الكاميرات من كوارث.