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"زين" تُقدّم حلول التعليم عن بُعد بالشراكة مع Classera

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تقديمها لخدمات وحلول التعليم عن بُعد لعملاء الأعمال بالشراكة مع Classera، وهي إحدى منصّات التعليم الإلكتروني الرائدة عالمياً، وهي الشراكة التي تُقدّم من خلالها زين حزمة مُتكاملة من خدمات التعليم الإلكتروني لسد احتياجات قطاع التعليم خلال الظروف الحالية بسبب تفشّي وباء كوڤيد-19 عبر شبكة زين فائقة السرعة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن توفيرها لهذه الحلول جاء من منطلق إيمانها الشديد بأهمية استكمال المسيرة التعليمية وسط الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد، والتزاماً منها كشركة وطنية رائدة في القطاع الخاص الكويتي بتسخير إمكاناتها التكنولوجية لتوفير الخدمات والحلول المتطورة وفق أعلى المعايير العالمية بما يخدم احتياجات المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وذلك لمُساندتها على إكمال المسيرة التعليمية باستخدام أحدث تقنيات التعليم عن بُعد.

وأوضحت زين أنها تُقدّم الآن حزمة مُتكاملة من خدمات التعليم الإلكتروني بالشراكة مع Classera، وهي المنصّة الإلكترونية الرائدة عالمياً والحاصلة على عدة جوائز عالمية مرموقة في مجال التعليم عن بُعد والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونها تخدم أكثر من 3 ملايين مُستخدم في أكثر من 14 دولة مُختلفة حول العالم، حيث تتماشى حلول "المدرسة الافتراضية" التي تُقدّمها Classera مع أهداف المدارس الحكومية والخاصة في الكويت المُتعلقة بالتحول الرقمي، وتخدم احتياجاتها التعليمية بشكل شامل، خاصةً الاحتياجات الطارئة بسبب الظروف الحالية، وتأتي هذه الحلول في باقات متنوعة ومرنة مع إنترنت زين عالي السرعة لضمان أعلى كفاءة تشغيلية.

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وتشمل حلول وخدمات Classera التي تُقدّمها زين مجموعة واسعة من المميزات الفريدة من نوعها، ومنها أنظمة إدارة التعليم، ونظام معلومات الطالب، ونظام إدارة سلوك الطالب، ونظام إدارة الحضور والغياب المتطور، والتعليم الاجتماعي، والتعليم التكيّفي، والفصول الدراسية الافتراضية، ونظام أمين الصندوق، ونظام التحليل، ونظام التقييم والاستبيانات، ونظام دفتر الدرجات، ونظام الرسائل، والاتصال على الطلبة، وأنظمة ذكاء الأعمال، والشهادات الافتراضية، والتدريب، والإشعارات، وغيرها الكثير.

وتؤمن زين إيماناً شديداً بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وخاصةً خلال الأزمات، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، ومنها تقديم الدعم اللازم للجهات المعنية في الدولة عبر تسخير إمكاناتها التكنولوجية.

وتسعى الشركة إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال سواءً في قطاع المؤسسات الكبرى أو الأعمال الصغيرة والنامية، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.