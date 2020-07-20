شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكسفورد: الجرعة الثانية من لقاح كورونا أظهرت رد فعل مناعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 واشنطن - الخليج 365 أفادت جامعة أكسفورد الأمريكية، بأن لقاح كورونا أظهر مستويات سلامة مقبولة.

Advertisements وبحسب خبر عاجل بثته قناة "العربية"، فإن الجرعة الثانية من اللقاح أظهرت رد فعل مناعي للمشاركين. وأضافت جامعة أكسفورد، أجسام مضادة للذين تلقوا جرعة ثانية من لقاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكسفورد: الجرعة الثانية من لقاح كورونا أظهرت رد فعل مناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.