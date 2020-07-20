شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» تجتمع مع الاتحادات لإعادة النشاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب دعت الهيئة العامة للرياضة جميع الجهات الرياضية بالدولة لحضور اجتماع تنويري، يعقد عن بُعد، في الحادية عشرة من صباح الثلاثاء عبر تطبيق «زووم»، بحسب تعميم عاجل أصدرته الأمانة العامة للهيئة، أوضحت فيه أن الاجتماع تم تخصيصه لتوضيح بنود دليل الضوابط الاحترازية لعودة التحضير للنشاط الرياضي بسرعة، والمعلق منذ التاسع عشر من مارس/آذار الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي اتخذه في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الثالث من يونيو/حزيران الماضي، بتوجيه الاتحادات بوضع آليات لسرعة عودة النشاط الرياضي وفق التدابير الاحترازية المعتمدة بالدولة والخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

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