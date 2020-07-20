شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الشارقة تجدد عقد المدرب عبدالحميد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد نادي الشارقة تعاقده مع المدرب الوطني لفريق رجال كرة السلة عبدالحميد إبراهيم لمدة موسم، وجاء ذلك بحضور علي سالم بن عبدالرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة.

ويأتي هذا التجديد امتداداً لخطة الإدارة في دعم الاستقرار الفني، ومواصلة مسيرة نجاحات عمالقة السلة الشرقاوية التي ظفرت ببطولة كأس الأندية الخليجية في الموسمين السابقين على التوالي.

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