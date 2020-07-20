اتحاد الكاراتيه يلغي بريميرليج دبي 2021 للتركيز على المونديال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه في اجتماعه الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، إلغاء جولة «دبي 2021» من الدوري العالمي للكاراتيه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي للكاراتيه بسبب الظروف الراهنة لوباء «كورونا»، ولإفساح المجال لإقامة بطولة العالم للرجال والسيدات للكاراتيه التي ستستضيفها دبي في العام نفسه، كما اعتمد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته، وتقرر إرسال النسخة المعتمدة للاتحاد الدولي للكاراتيه WKF للاعتماد.

كما قرر المجلس توثيق تاريخ اتحاد الإمارات للكاراتيه منذ نشأته، ومجالس الإدارة التي تعاقبت عليه،علاوة على توثيق تاريخ كاراتيه الإمارات، على أن يتضمن التوثيق تاريخ أبطال اللعبة، والحكام، والمدربين، والإداريين، في لمسة وفاء تقديراً لجهودهم على أن يتم تكريمهم في حفل يقام لاحقاً.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس، مروان سنكل نائب الرئيس، وراشد عبد المجيد آل علي، الأمين العام، وحميد شامس، الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، ومريم الشامسي، ومحمد عباس المدير التنفيذي، وهشام سري السكرتير الفني، ومحمود السيد محاسب الاتحاد.

وناقش المجلس الخطط المستقبلية واعتمد ترحيل عدد من بطولاته خلال عام 2021، مع دراسة إقامتها لاحقاً، كما اعتمد تأجيل بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات التي كان مقرراً إقامتها بدبي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لتقام في نوفمبر 2021 بالتزامن مع فعاليات «إكسبو دبي».

وكلف المجلس المهندس مروان سنكل برئاسة لجنة لاستحداث مبادرات جديدة لإقامة محاضرات (عن بعد) للمدربين والحكام لصقل قدراتهم، ووجّه الرزوقي بإضافة محاضرات عن المنشطات مع الاستعانة باللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، ولجنة المنشطات بالاتحاد الدولي، كما تم تكليف المهندس حميد شامس بدراسة العروض الجديدة من شركات «السوشيال ميديا» للتعاون مع الاتحاد.

وكان الاجتماع استهل بدقيقة صمت حداد على روح الدكتور معين الفاعوري رئيس الاتحاد الأردني للكاراتيه، عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه الذي انتقل إلى جوار ربه، وأرسل الاتحاد برقيتي تعزية إلى الاتحاد الأردني للكاراتيه واللجنة الأولمبية الأردنية، نعى فيهما الراحل، معرباً عن اعتزازه وتقديره لمسيرته الطويلة في رياضة الكاراتيه.