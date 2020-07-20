«أطفال الشارقة» تنمي مواهب الصغار في «صيفي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برامجها في المعسكر الصيفي الذي يُقام تحت شعار «صيفي» عن بُعد عبر تطبيق «تيمز»، ويستمر حتى 29 يوليو/تموز الجاري، مستهدفاً الأطفال من مختلف مراكز مدينة الشارقة إضافة إلى المنطقتين الوسطى والشرقية، والجمهور ضمن الفئة العمرية من 6- 12 سنة.

في مجال «العلوم» تعرف الأطفال خلال ورشة «الفيزياء من حولنا» إلى الاتجاهات الإيجابية لدراسة الفيزياء، وتفسير الظواهر في حياتهم اليومية، والجاذبية، والموجات وخصائصها، وكذلك الفضاء والمجموعة الشمسية، وحركة النجوم والكواكب، وأنواع الطاقة وتحولها من صورة إلى أخرى؛ حيث هدفت الورشة إلى تنمية مهارة التفكير العلمي لديهم، وإتاحة الفرصة لهم؛ لاكتشاف الظواهر الفيزيائية. وفي ورشة «الطاقة الشمسية» تمكن الأطفال من التعرف إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وأهميتها في الحياة، فضلاً عن المقارنة بين استخدامات الطاقة الشمسية والمصادر الملوثة للبيئة، جاءت الورشة لتوعية الأطفال في المحافظة على البيئة باستخدام الطاقة النظيفة، والاستغلال الأمثل لها وللموارد الطبيعية المتاحة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتدريبهم على البحث والتقصي عن مصادر أخرى للطاقة، و في ورشة «الهندسة» تعرفوا إلى مفاهيم الهندسة وأساسياتها، والفرق بين الأشكال الهندسية ومقاييسها، وتجميعها، وتصميم أشكال هندسية ابتكارية، وإيجاد الحلول لها؛ وذلك بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية.

أما في مجال «التكنولوجيا» فتضمنت دورة الروبوت باستخدام جهاز «Ev3 Lego» وتدربوا خلالها على محتوى حقيبة الروبوت «EV3»، ومجالاتها، إضافة إلى مهارات برمجة الروبوت، وتركيب نماذج متعددة من خلال التجارب العملية، هدفت الدورة إلى إكسابهم مهارات التحليل والتصميم بطريقة تفاعلية، وتعريفهم بالأنظمة الذكية والحساسات، وتمكينهم من بناء المشاريع التقنية وتطويرها، كما اشتملت على ورشة البرمجة باستخدام لغة «بايثون»؛ لتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الأطفال، وتعريفهم بأساسيات لغة برمجة بايثون وأهميتها، والخطوات اللازمة لحل المشكلات، وإدخال البيانات وإخراجها، وتنسيق المخرجات، وبرمجة العمليات الحسابية؛ وتعرفوا من خلال ورشة تصميم تطبيقات الهواتف المتحركة باستخدام برنامج (Appinventor) إلى مهارات وأساسيات برمجة وتصميم تطبيقات صغيرة ومتوسطة تعمل على نظام الأندرويد.

كما استمتع الأطفال بالمشاركة في ورش المونتاج، وتعرفوا إلى أساسيات تحرير الفيديو والمونتاج؛ لصناعة الأفلام القصيرة، والرسوم المتحركة، وإخراجها بطريقة مبتكرة؛ وبجودة ودقة عالية، وكتابة الشعارات عليها، وكذلك أهم المهارات؛ لإنتاج المشاريع الهادفة والصالحة للنشر، وتصميم المواقع الإلكترونية والبطاقات، والعروض التقديمية، والألعاب، وإدراج النصوص والصور والمشاهد وتغيير الخلفية.

وقضى الأطفال وقتاً ممتعاً في الورش والأنشطة «الرياضة»، منها: «الشطرنج» «والجودو»، «والأيروبيك»، و«اللياقة البدنية».

وتسعى «أطفال الشارقة» من خلال المعسكر الصيفي إلى اكتشاف مهارات المنتسبين؛ من خلال البرامج والورش الصيفية والأنشطة المفيدة، وإكسابهم مهارات عملية في الدورات المطروحة، إلى جانب استثمار طاقاتهم، وشغل أوقات فراغهم بكل ماهو مفيد.