شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار المصرية» تنفي هدم مقابر المماليك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
نفت وزارة السياحة والآثار المصرية ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هدمها منطقة «جبانة المماليك» الأثرية، بهدف إنشاء محور الفردوس.
وقال د. أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية: «إن المنطقة فيها مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، و ما تردد في مواقع التواصل حول هدمها عار تماماً عن الصحة، فمحور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة ضمن جبانة المماليك. والمتداول من صور هو لمبانٍ غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية؛ بل مقابر حديثة خاصة بأفراد».
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجّه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار، التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية لدراستها، وبحث إمكانية عرض جزء منها في بعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.
كانت هذه تفاصيل خبر «الآثار المصرية» تنفي هدم مقابر المماليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.