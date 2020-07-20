«الآثار المصرية» تنفي هدم مقابر المماليك

نفت وزارة السياحة والآثار المصرية ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هدمها منطقة «جبانة المماليك» الأثرية، بهدف إنشاء محور الفردوس.

وقال د. أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية: «إن المنطقة فيها مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، و ما تردد في مواقع التواصل حول هدمها عار تماماً عن الصحة، فمحور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة ضمن جبانة المماليك. والمتداول من صور هو لمبانٍ غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية؛ بل مقابر حديثة خاصة بأفراد».

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجّه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار، التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية لدراستها، وبحث إمكانية عرض جزء منها في بعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.