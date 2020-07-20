«عربي الدراجات» يختتم الدورة التدريبية لحكام الدراجة الجبلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الأحد، الدورة التدريبية العربية الثانية لحكام الدراجة الجبلية التي نظمها الاتحاد العربي للدراجات باستخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد، برعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وأشرف عليها المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد، وحاضر فيها من لبنان حكم النخبة فاتشيه زادوريان، عضو لجنة الدراجة الجبلية بالاتحاد الدولي للدراجات، وشارك فيها 39 شخصاً من الجنسين، يمثلون 17 اتحاداً عربياً.

واجتاز الدورة بنجاح 20 من الحكام المشاركين فيها، والذين سيمثلون الدفعة الثانية من حكام الدراجات العرب المتخصصين في هذا النوع من المسابقات، وسيشرفون على إدارة البطولات العربية القادمة بالتناوب، إلى جانب الحكام الدوليين الذين سيعينهم الاتحاد الدولي للدراجات باعتبار أن البطولات العربية قد أصبحت مسجلة في أجندة الاتحاد الدولي بعد صدور قرار الاعتراف بالاتحاد ومسابقاته عام 2018.

من جانب آخر، يستعد الاتحاد لتنظيم ورشة عمل خاصة بمكافحة المنشطات في رياضة الدراجات في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب القادم، تليها دورة تدريبية عربية أولى لمدربي دراجات الطريق خلال الفترة 7-9 أغسطس/ آب، الذي وصل عدد المشاركين فيها حتى الآن إلى 40 يمثلون 17 اتحاداً عربياً، ويوالي بعدها الاتحاد تنفيذ بقية أجندته التي تصب جميعها في تطوير كوادر الدراجة العربية أثناء توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي جائحة كوفيد -19.