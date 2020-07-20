وزير الخارجية اللبناني: المسؤولون في الفاتيكان جددوا الدعم للبنان

وقال ​وزير الخارجية​ ​عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، إن "المسؤولين الذين التقاهم في ​الفاتيكان​ جددوا دعم ​لبنان​ ورغبتهم في مساعدته، ومواكبة ما يقوم به لبنان من إصلاحات يعّول عليها ​المجتمع الدولي​ كثيراً".

وأشار الى ان المسؤولين الإيطاليين جددوا تأكيدهم على دعم ​قوات الطوارئ الدولية العاملة في ​الجنوب​ مع المحافظة على دورها وعديدها والمهام الموكولة إليها.

ولفت الوزير حتي أن "​الكرسي الرسولي​ شدد على الرغبة في دعم ​المدارس الكاثوليكية​ في لبنان وفق المبادرة التي أعلنت مؤخرا". Advertisements

وتناول البحث بين الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت والمواضيع التي سيتم البحث فيها.

وتشهد مناطق لبنانية عدّة، بما في ذلك العاصمة بيروت، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 6000 ليرة لبنانية، ووصل عند بعض الصرافين غير الشرعيين إلى عتبة 8000 ليرة لبنانية.