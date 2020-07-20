الجبير: السعودية والعراق لديهما رغبة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية

وأضاف الجبير أن لدى السعودية والعراق رغبة مشتركة في تعزيز العلاقة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن علاقة البلدين كانت شهدت نموا في كافة المجالات.
واتفقت السعودية والعراق، اليوم، على إرجاء زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى السعودية، إلى حين خروج الملك سلمان من المستشفى، التي دخلها لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
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