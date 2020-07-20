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بعد تجاوز الـ 500 إصابة بفيروس كورونا... قرارات وزارية جديدة في سوريا والتطرق لموضوع فتح المطارات

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وقال اليازجي في مؤتمر صحفي تم نشر تفاصيله عبر صفحة المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية: "مجلس الوزراء اتخذ قرار إغلاق صالات الأفراح والعزاء وعملية التطبيق قد تأخذ يوماً أو يومين".

وأضاف: "بخصوص المواطنين الراغبين بالسفر للخارج سيتم اعتباراً من يوم غد إجراء فحوصات "بي سي آر" بدمشق كخطوة أولى وإعطاء وثيقة بالنتيجة من أجل تقديمها للجهات المعنية في الدول التي سيسافر إليها".

واستطرد: "عمليات إعادة المواطنين العالقين في الخارج تتواصل تدريجياً وعلى مراحل مع مراقبة الوضع الوبائي واستعدادات مراكز الحجر والعزل كما يدرس موعد  فتح المطارات".

وفيما يخص تجاوز سوريا لعتبة الـ 500 إصابة، أفاد اليازجي بأن "ازدياد الحصيلة المحلية لفيروس وتجاوزها الـ 500 إصابة وتوسع انتشار المرض أفقياً وعمودياً قد ينذر بتفشي أوسع في حال عدم الالتزام، والتهاون بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية".

وأوضح أن زيادة عدد الوفيات غير معروفة السبب يمكن أن تكون لعدم الإبلاغ عن حالات مرضية تعالج منزلياً والتأخر بطلب الاستشارة.

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وسجلت وزارة الصحة السورية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الحالات المسجلة 500 شخص.

© Sputnik . Mohammad Maarouf

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، بتسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 522، وإحصاء 4 وفيات جراء تداعيات الإصابة ليبلغ إجمالي عدد ضحايا الفيروس القاتل 29 شخصا.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل شفاء 10 مصابين بالفيروس ما يرفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 154

وكانت الوزارة قد أعلنت، السبت الماضي، رفع الحظر عن بلدة جديدة الفضل في ريف دمشق بعد مرور أكثر من شهر على فرض الحظر عنها.

وفي هذا السياق، قال اليازجي: "ابتداء من يوم غد الثلاثاء سنبدأ بإجراء مسوحات لعينات عشوائية في بلدة رأس المعرة وفي حال عدم وجود إصابات سيتم رفع الحجر الصحي عنها".

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