السلطات الإسرائيلية تمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت المحافظ غيث إلى زنازين المسكوبية الخاصة بالتحقيق العسكري قبل أن تنقله إلى زنازين التحقيق في سجن عسقلان.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت محافظ القدس، أمس الأحد، لتكون المرة الثامنة عشرة التي يتعرض فيها للاعتقال منذ توليه مهامه قبل عامين فضلا عن منعه من دخول الضفة الغربية.