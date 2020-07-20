وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت المحافظ غيث إلى زنازين المسكوبية الخاصة بالتحقيق العسكري قبل أن تنقله إلى زنازين التحقيق في سجن عسقلان.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت محافظ القدس، أمس الأحد، لتكون المرة الثامنة عشرة التي يتعرض فيها للاعتقال منذ توليه مهامه قبل عامين فضلا عن منعه من دخول الضفة الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإسرائيلية تمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.