نائب عراقي: إيران لم تطلب رسميا من العراق الوساطة مع السعودية وواشنطن

ولفت الفائز في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "العراق يسعى لتأكيد دوره المتوازن في المنطقة"، مشددا على أن "الصراع الإيراني الأمريكي من جهة والسعودي الإيراني والذي ينعكس سلبا على العراق، أيضا تم بحثه خلال زيارة ظريف".
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وأكد أن "الزيارة المرتقبة للكاظمي للسعودية، تأتي في إطار إعادة العراق لمحيطه العربي وأن تلك المحاولات بدأت من الحكومات السابقة، وتم أخذ خطوات كبيرة في هذا الصدد متوقعا نجاح زيارة الكاظمي للسعودية والتنسيق السياسي بين الجانبين في ملفات عدة".
واتفقت السعودية والعراق، اليوم الاثنين، على إرجاء زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى السعودية، إلى حين خروج الملك سلمان من المستشفى، التي دخلها لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
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