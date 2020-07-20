شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بتسعة أشخاص ارتكبوا ما يقارب 100 حادثة سرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة، وهم (9) أشخاص جميعهم في العقد الرابع من العمر) ثبت تورطهم بارتكاب ما يقارب (100) حادثة.

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وبحسب بيان نشره وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت قيمة المسروقات بها (300,000) ريال، وتمثل دور اثنين منهم في إخفاء المسروقات وتصريفها ، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية جاوزت (40,000) ريال ومركبتين يستخدمها المتهمون في تنقلاتهم، وتم استرداد (15) جهاز تبريد، وقد جرى تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.