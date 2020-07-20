شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشكيل لجنة لمحاربة الإرهاب وغسل الأموال.. إعرف اختصاصاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء البحرينى على إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص، جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعى لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي وترأسه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضورالأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، تختص اللجنة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً فى هذا الشأن، بالإضافة الى اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية، وتقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال، واقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربتها ومكافحتها، وترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.