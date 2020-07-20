شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مراد: تفقت مع وزيرة الهجرة العراقية على إعادة الأيزيديين لمناطقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأيزيدية نادية مراد، سفيرة النوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل، أنها بحثت مع وزيرة الهجرة العراقية ايفان فائق، سبل إعادة الأيزيديين إلى مناطقهم الأصلية فى سنجار ، مع ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات للنازحين منهم وإيجاد الحلول الدائمة لمشاكلهم.





وكتبت نادية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "خلال اتصال هاتفى ناقشت مع وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق، موضوع عودة الأيزيديين إلى سنجار وضرورة تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات للنازحين الأيزيديين اللذين يرغبون بالعودة الى مناطقهم فى سنجار".

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وأضافت نادية، ناقشنا أيضا ضرورة توسيع مكتب وزارة الهجرة والمهجرين فى سنجار، وأن يكون مكتب خاص بقضاء سنجار وليس فرع تابع لمنطقة أخرى، مضيفة أنهما أكدتا على ضرورة أن تشمل منحة العودة جميع أهالى سنجار اللذين كانوا نازحين داخليا فى سنجار "نازحى مخيم سردشتى مثالا".

وتابعت نادية: "نوهنا على فتح مكتب للتعويضات فى سنجار لاستلام ملفات التعويض لأهالى سنجار اللذين دمرت منازلهم ونهبت ممتلكاتهم من قبل داعش".