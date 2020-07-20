شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمنى لبنانى: علاقات رئيس الحكومة ليست مقطوعة مع الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس جهاز الأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم، إن العلاقات بين رئيس الحكومة حسان دياب والدول العربية ليست مقطوعة، مشيرا إلى وجود اتصالات عربية تُجرى مع دياب، وأكد اللواء عباس إبراهيم – فى تصريحات صحفية له اليوم عقب لقاء عقده مع رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى – أن التصريح الذى أدلى به رئيس الحكومة حسان دياب مؤخرا عن قيام أطراف سياسية لبنانية بإجراء اتصالات لدى دول عربية لمنعها من مساعدة لبنان، لم يكن الحريرى هو المقصود به تحديدا.

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وقال إبراهيم، الذى أجرى مؤخرا زيارة إلى دولة الكويت مبعوثا من الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن سعد الحريرى حريص على لبنان واستقراره وازدهاره، وأن هذا الأمر ليس غريبا عليه وهو متوارث عن والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

وأشار إلى أنه فى الزيارات التى أجراها مؤخرا خارج البلاد لعدد من الدول، لم يطلب خلالها مساعدات للبنان، وإنما إيجاد مساحة اقتصادية مشتركة بما يؤمن تبادلا تجاريا ومصلحة مشتركة، فى ضوء الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها لبنان.