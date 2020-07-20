شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: تلقينا دعماً دولياً لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت وزارة الخارجية العراقية تلقي العراق دعماً من بعض الدول الأوروبية لرفع أسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاثنين، إن "بعثة العراق لدى الاتحاد الاوربي اوصلت رسائل عديدة من خلال القنوات الدبلوماسية إلى المفوضية الاوروبية، بصفتها الجهة التي تدير الاجراءات التنفيذية لتقييم اجراءات الدول في مجالي مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، لاحاطتها علما باستيفاء العراق للمعايير التي يعتمدها الاتحاد الاوربي او فريق العمل الدولي المالي FATF في هذا المجال".

وأكد الصحاف أن سفاراتنا لدى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي قد أرسلت رسائل مشابه إلى الجهات المعنية في هذا المجال في تلك الدول.

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وأضاف أن "عدداً من تلك الدول استجابت للرسائل الموجهة إليهم وفي مقدمتها وزير الخارجية الالماني الذي أعرب عن دعم المانيا، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الاوربية، للعراق والوقوف معه في كافة المجالات ".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين دعا إلى دعم رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة فيما أكد وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، تسخير الجهود لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.