شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى ستوكهولم أول أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف شركة "طيران الإمارات" رحلاتها إلى ستوكهولم برحلة واحدة أسبوعيًا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل؛ ليرتفع عدد الوجهات التى تغطيها شبكة الناقلة فى أوروبا إلى 22 مدينة، ما يوسع خيارات السفر أمام عملائها بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا وأوروبا.

وأوضحت الشركة، فى بيان اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن عدد المحطات التى تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات فى أغسطس ستزيد إلى 63 مدينة ما يوفر أمام عملائها حول العالم السفر إلى دبى وعبرها بسهولة وأمان.

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وأشارت إلى، أن الرحلات سوف تعمل بين دبى وستوكهولم أيام السبت، حيث ستغادر الرحلة "ئى كيه 217" مطار دبى الدولى الساعة 8:40 صباحًا وتصل إلى ستوكهولم الساعة 1:10 بعد الظهر، أما رحلة العودة "ئى كيه 218" فتقلع من مطار ستوكهولم أرلاندا الدولى فى الساعة 3:05 عصرًا وتصل إلى دبى فى الساعة 11:20 ليلًا.