"الصحة التونسية": تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1381 حالة.. مشيرة إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 1099 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء - أنه بعد إجراء 422 تحليلا مخبريا، ثبت تسجيل 19 تحليلا إيجابيا، من بينها 7 حالات جديدة وافدة، و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

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