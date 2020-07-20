السعودية تعلن أجازات عيد الأضحى بواقع 16يوم للقطاع العام و4 للخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص فى المملكة. و وفقا لما نشر على موقع صحيفة الاقتصادية السعودية، ستكون الإجازة بالقطاع العام 16 يوم لتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذى الحجة، ويستأنف العمل يوم الأحد 19 ذى الحجة، و ستكون الإجازة بالقطاع الخاص 4 أيام لتبدأ بنهاية دوام يوم الاربعاء 8 ذى الحجة، ويستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذى الحجة.

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