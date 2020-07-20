شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعفى الشركات الصناعية من الإيجار 3 أشهر بدءً من يوليو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء البحرينى، إعفاء الشركات الصناعية التي تصدر ما لا يقل عن 30% من منتجاتها إلى الخارج والقائمة في المناطق الصناعية التابعة ل‍وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من الإيجار المستحق عليها لفترة ثلاثة أشهر بدءً من يوليو 2020، بحسب صحيفة اليام البحرينية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي وترأسه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضورالأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. Advertisements كما يعفى القرار الشركات العاملة في القطاعات الأكثر تأثراً من دفع رسوم تجديد السجل التجاري ورسوم أول ثلاثة أنشطة تابعة للسجل التجاري لعام 2020 ، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع الرسوم السياحية للربع الثالث من عام 2020 .

ووفقا للصحيفة ، فان القرار جاء بناء على التوجيهات الملكية للملك البحرينى، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعة لقرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ودعماً للجهود الوطنية بقيادة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول ل‍مجلس الوزراء .