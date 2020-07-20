شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية الجزائرى: العام الدراسى المقبل سيكون استثنائيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد واجعوط وزير التربية الوطنية الجزائري أن العام الدراسي المقبل سيكون استثنائيا بسبب وباء كورونا، مؤكدا التزام الحكومة بضمان ظروف لائقة للدراسة بالنسبة للتلاميذ.

وأضاف واجعوط في تصريحات له اليوم الاثنين إن هناك 14 ولاية تشهد ضغطا كبيرا في مجال الدراسة رغم العديد من المشاريع الجاري إنجازها، موضحا أنه سيتم استلام 686 مؤسسة تربوية جديدة في مختلف المراحل و 1052 هيكلا شبه تربوي من مطاعم وقاعات للرياضة ووحدات للكشف الصحي خلال العام الدراسي المقبل.

وقال واجعوط إنه "بإمكاننا رفع التحديات التي زادت حدتها بسبب فيروس كورونا".

من جانبه.. أكد كمال ناصري وزير السكن والعمران الجزائري أن المشاريع المتعلقة بالهياكل التربوية شهدت "بعض التأخر بسبب الازمة الوبائية التي تعيشها الجزائر، مشيرا الى ان وزارته أعدت برنامجا لتدارك هذا التأخر.

وقال إنه كان مقررا انجاز 686 مؤسسة تربوية، غير انه بعد جائحة فيروس كورونا تم تحديد اولويات واحتياجات قطاع التربية والتي على ضوئها يتم توحيد كل الجهود لضمان عام دراسي جيد وسلس.

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