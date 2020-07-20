شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. البرهان يطمئن على صحة أمير دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اطمأن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت .

Advertisements

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن خالص تمنيات القيادة والشعب السوداني بأن يمن الله بالشفاء العاجل لأمير دولة الكويت، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية والروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين السوداني والكويتي .