شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى: المسئولون فى الفاتيكان جددوا الدعم للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتي، اليوم الاثنين، أن المسئولين فى الفاتيكان جددوا الدعم للبنان، وأكدوا على أهمية لبنان وما يمثله من تنوع ودور فى محيطه والعالم وضرورة توفير كافة أنواع الدعم ومواكبة لبنان للخروج من الأزمة الراهنة التى يمر بها.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال وزير الخارجية عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إن "المسؤولين الذين التقاهم فى الفاتيكان جددوا دعم لبنان ورغبتهم فى مساعدته، ومواكبة ما يقوم به لبنان من إصلاحات يعّول عليها المجتمع الدولي كثيراً".

وأشار إلى أن المسئولين الإيطاليين، جددوا تأكيدهم على دعم قوات الطوارئ الدولية العاملة فى الجنوب مع المحافظة على دورها وعديدها والمهام الموكولة إليها.

ولفت الوزير حتى، أن "الكرسى الرسولي شدد على الرغبة فى دعم المدارس الكاثوليكية فى لبنان وفق المبادرة التى أعلنت مؤخرا".

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وتناول البحث بين الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية، الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت والمواضيع التى سيتم البحث فيها.

وتشهد مناطق لبنانية عدّة، بما فى ذلك العاصمة بيروت، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردى الأوضاع الاقتصادية، فى ظل انهيار متواصل فى قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكى فى السوق السوداء 6000 ليرة لبنانية، ووصل عند بعض الصرافين غير الشرعيين إلى عتبة 8000 ليرة لبنانية.