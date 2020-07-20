شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تعلن تدمير 9 قنابل بثلاث ولايات شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين كشف وتدمير تسع قنابل تقليدية الصنع اثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولايات عين الدفلى والمدية والجلفة (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس 9 قنابل تقليدية الصنع، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولايات عين الدفلى والمدية والجلفة بالناحية العسكرية الأولى".

وأضاف البيان أنه تم توقيف أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية تلمسان (شمال غرب).

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