شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر فخر لمواطنين ومقيمين بالإمارات بعد إطلاق "مسبار الأمل": هنيئا للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار إطلاق "مسبار الأمل" بنجاح، ليبدأ رحلته إلى المريخ، ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن مختلف دول العالم، حملت بمعظمها مشاعر الفخر والفرح بهذا الإنجاز، الذى يعتبر الأول من نوعه عربيا. وفق الإمارات اليوم.

وعبر مغردون، من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارات العربية المتحدة، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن مشاعر الفخر والحب والامتنان لهذا الإنجاز الذى سيكتب به، العرب بشكل عام والإمارات بشكل خاص، التاريخ.

وهنأ المغردون دولة الإمارات حكومة وشعبا على إتمام عملية إطلاق مسبار الأمل بنجاح وبدء رحلته نحو المريخ، واصفين هذا الحدث بـ "التاريخي" و"العظيم".

فقال أحد المغردين: "هنيئًا للإمارات هذا الإنجاز التاريخى العظيم"، وقال آخر: "مُبارك لدولتنا الحبيبة هذا الإنجاز التاريخي.. ألف مبروك للقيادة الإماراتية على نجاح إطلاق #مسبار_الأمل "

كما عبر مغردون عن مشاعر الفخر التى شعروا بها لحظة اطلاق المسبار، والتى وجدوا بها تحقيقا لحلم عربى طال انتظاره، فقالت إحدى المغردات: "كيف اعبر عن شعورى وافتخارى ودولتى عنوانها دولة اللا مستحيل.. وها قد أصبح الحلم حقيقة".

وقال آخر: "كلى فخر بأننى ابن هذه الدولة.. دولة الإنجازات اللامحدودة.. ها هى الإمارات تحقق حلم العرب.. وتطلق مسبار الأمل إلى المريخ".

Advertisements

من جانبهم وصف مغردون لحظة اطلاق المسبار بأنها كانت لحظة رائعة ومؤثرة امتزجت ما بين الابتسامة والدموع. فقالت إحدى المغردات: "لحظة اطلاق الصاروخ كانت اكتر من روعة حقيقة.. لم اتمكن من امتلاك دموعى لشدة تأثرى بهذا المشهد الرائع".

وقالت أخرى: "هذه اللحظة فيها كمية مشاعر كبيرة.. تأثرت كثيرا بهذا الإنجاز المذهل للإمارات خاصة وللعالم العربي.. مسبار الأمل انطلاقه رائعة وخطوة كبيره ايضًا للعالم العربى فى استكشاف الفضاء".

وشكر مغردون كل من عمل طوال الست سنوات الماضية لإنجاز هذا "الحلم" وجعله حقيقة، فقال أحدهم: "كل الشكر والتقدير لمن عمل طوال السنوات الماضية لجعل هذا الحلم حقيقة.. كانت لحظات تاريخية مضيئة مفعمة بمشاعر الفخر تدون فى سجلات دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال آخر: "يافخر بلادى بشبابها ويافخر العرب فى بلادي.. شكرا شباب الوطن على تعبكم خلال السنوات الماضية لتحقيق هذا الإنجاز.. كفو عيال زايد".

ووجد مغردون بإطلاق مسبار الأمل، دافعا كبيرا للأمل بأن غدا سيكون أفضل. فقالت إحدى المتابعات: "شكرا للإمارات على الأمل الذى أعطيتنا إياه.. بهذا الأمل نتأكد بأن غدا أفضل وأجمل".

كما أشار رواد مواقع التواصل إلى أن "مسبار الأمل" هو مصدر فخر للعرب كافة، وللإمارات خصوصًا، وأن هذا الإنجاز يؤكد أنه لا يوجد مستحيل، حتى وإن كان الهدف المريخ.