شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة العربية.. العالم ينبض بحب أمير الكويت.. السعودية: الفساد لا يسقط بالتقادم.. 79 وجها جديدا لإدارة الاستثمار الحكومى فى عمان.. الإمارات: الأمل فى مساره بالمسبار العربى المنطلق من اليابان للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم جملة من القضايا والمتابعات الإخبارية المهمة على الساحتين العربية والدولية ، ففى الكويت مازالت ردود الفعل على الوعكة الصحية للأمير صياح الأحمد تستحوذ على اهتمامات الصحف الكويتية.

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أن عملية جراحية أجريت للأمير صباح الأحمد، صباح أمس، تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين الى الباري جل وعلا، أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل، ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، وان يحفظه من كل مكروه.



الراى

وتلقى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، اتصالات هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، ورئيس وزراء مملكة البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، ورئيس وزراء العراق الأسبق الدكتور نوري المالكي، اطمأنوا خلالها على صحة صاحب السمو، متمنين لسموه دوام الصحة وموفور العافية.



وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره لهم، على ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية.

وفي الدوحة (قنا)، أعلن الديوان الأميري، أن أمير قطر بعث برقية تهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية، متمنياً لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

و اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن على صحة سمو الأمير، عقب العملية الجراحية، وأعرب السيسي عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للامير.

كما تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، اتصالاً هاتفياً، من رئيس مجلس الوزراء العراقي، اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو، معرباً عن تمنياته لسموه بدوام الصحة وموفور العافية.

صحف الإمارات

كان حدث إطلاق «مسبار الأمل»، الغلاف لصحف الإمارات الصادرة اليوم ، فكتبت صحيفة الإمارات اليوم "الأمل فى مساره" متطرقة لتفاصيل المسبار الذى أطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي، في اليابان، وسط اهتمام ومتابعة عالمية، متجهاً إلى مداره على كوكب المريخ، على متن صاروخ الإطلاق «إتش 2 إيه»، في رحلة يقطع خلالها 493 مليون كيلومتر، وتستغرق ما يقارب سبعة أشهر، ليسطر إنجازاً علمياً هو الأول من نوعه في التاريخ العربي والإسلامي.



الإمارات اليوم

وانفصل المسبار عن الصاروخ بعد ساعة من عملية الإطلاق، ليبدأ بعدها بدقائق بتشغيل الألواح الشمسية.

وبعد الانفصال بنحو 20 دقيقة، كانت الأكثر ترقباً وتوتراً لغرفة المراقبة والعمليات، تلقّى الفريق العلمي بمركز التحكم الأرضي في مركز محمد بن راشد للفضاء أولى الإشارات من المسبار، وبدأ الفريق التقني في المركز بعملية تحليل البيانات الواردة منه.

ومن المقرر - بعد 28 يوماً من الإطلاق - استخدام نظام الدفع للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ، حيث صمم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة إماراتية.

صحف السعودية

وفى السعودية سلطت الصحف الضوء على حملة الممكلة لمحاربة الفساد فكتبت صحيفة الرياض "الفساد لا يسقط بالتقادم، وأوردت فى التفاصيل ، الأمر الملكي الصادر في يونيو 2017م بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد حدثاً عادياً، بل كان موعد مع فصل تاريخي جديد، ابتدأ بمواجهة أول أعداء التنمية وأكبر عوائق التطور "الفساد"، حيث تشكلت لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد بتتبع المتهمين في قضايا الفساد في نوفمبر 2017م، وتم استدعاء قرابة الـ 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، لتُعلَن نتائج التحقيقات في يناير الماضى .

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ونجحت اللجنة في استعادة ما يزيد على 400 مليار ريال (100 مليار دولار) من الأموال التي استحوذ عليها المدانون بقضايا الفساد، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، بعد أنّ أنجزت المهام المنوطة بها.



الرياض

مر عام على إنهاء أعمال اللجنة، لكن مطاردة الفاسدين لا تنتهي، فكما تعهد قائد الحملة ضد الفساد أنّه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا كان؛ سواء وزيرًا أو أميرًا، أيًّا كان"، مشدداً على البدء في ذلك من أعلى الهرم: "إن لم تكن مكافحة الفساد من على رأس السلطة، فمعناه أنك ليس عندك مكافحة فساد"، مؤكّداً على أنّ الفساد لا يسقط بالتقادم.

دفع هذا الإعلان من اتسخت أيديهم بسرقة المال العام لمحاولة الهرب خارج المملكة أو إيجاد مخارج تمنعهم من المساءلة، أحد هؤلاء: الهارب سعد الجبري، المعفي من منصبه في سبتمبر 2015م، والذي تسلل بعد معرفته بافتضاح أمر تربحه من المال العام للدولة، خلال إشرافه على صندوق مكافحة الإرهاب الذي أنشأه الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

وبعد أن استقر الجبري في كندا، حاول توظيف وسائل إعلامية عدة وحسابات في منصات مواقع التواصل الاجتماعي لتجميل هروبه، وتحوير قضية الفساد المالي على أنها قضية سياسية، إلاّ أنّ تقريراً لصحيفة "وول ستريت جونال" الأميركية فضح تزعم الجبري عصابة فساد، ضمت أقارب وأصدقاء وزملاء، خلال فترة عمله بوزارة بوزارة الداخلية، والتي امتدت لأكثر من 15 عاماً، تمكن وشركاؤه خلالها في إساءة صرف ما يقارب 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، إلى جانب شراء عقارات ثمينة في أميركا وتركيا وكندا، بالإضافة لتحميل الدولة مزيداً من الرسوم في صفقات مع شركات غربية.

واعتبرت «وول ستريت جورنال» أن القضية تثير تساؤلات عن "المحسوبية والصفقات التجارية والإثراء الشخصي المزعوم باسم مكافحة الإرهاب"، حيث راجعت وثائق تكشف تكسب الجبري وأعوانه من ميزانية الصندوق المخصص للإنفاق الحكومي لمكافحة الإرهاب، إذ يعتبر الجبري "ثاني أكثر شخصية نافذة في وزارة الداخلية، حين كان يتولاها الأمير محمد بن نايف».

صحف عمان 79 وجها جديدا لإدارة الاستثمار الحكومي فى عمان

أعلن جهاز الاستثمار العماني إعادة تشكيل مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز في إطار المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة. بحسب صحيفة الوطن العمانية.

وذكر البيان الصادر عن الجهاز أنه وفقا لمعايير محددة تشمل الأوضاع التشغيلية لهذه الشركات والقطاعات العاملة بها، وضمان تحقيق المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجالات مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد لمجالس إدارة الشركات التابعة له كما تم تغيير رؤساء مجالس الإدارة، مع استمرار باقي الأعضاء الآخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، من أجل تحقيق الإدارة الفاعلة والحوكمة المثُلى.



عمان

ركزت صحيفة الوطن البحرينية، على تشديد العاهل البحرينىة على الحفاظ على التراث وإثراء الحركة الثقافية فى البلاد، وقالت : أشاد ملك البحرين بالجهود الطيبة التي تواصل بذلها هيئة البحرين للثقافة والآثار في سبيل الحفاظ على التراث الوطني الأصيل والمعالم الحضارية والثقافية التي تتميز بها مملكة البحرين، بالإضافة إلى إثراء الحركة الثقافية والأدبية، متمنيا لرئيسة الهيئة وكافة العاملين فيها دوام التوفيق واستمرار التقدم والنجاح.

ومن جانبها أطلعت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، حضرة صاحب الجلالة على آخر مستجدات مشروع طريق اللؤلؤ في مدينة المحرق والمدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو، والذي سيكون مكتملا بمواقفه وواجهاته وبيوته مع نهاية عام 2021م تزامنا مع فعالية "إكسبو دبي" العالمية والتي ستسمح لزوارها باكتشاف تاريخ البحرين عبر الترويج لغنى ما تحمل أرض المملكة من عراقة وتاريخ.