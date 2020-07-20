شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تهنئ الإمارات بنجاح إطلاق "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ولى عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بنجاح إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتى فى مهمة فضائية تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الاثنين، أن ذلك جاء فى برقية تهنئة بعثها ولى عهد البحرين إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هنأه خلالها بهذا الإنجاز التاريخي، وبالكوادر الإماراتية التى حققته، وهو ما يشكل كذلك إنجازا للأمتين العربية والإسلامية.

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وأعرب ولى عهد البحرين، عن أطيب تمنياته لدولة الإمارات بتحقيق المزيد من التطور والريادة والإنجاز فى كافة الميادين فى ظل قيادتها الحكيمة.