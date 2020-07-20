شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة العراقية: تسمح بتصدير فائض الشعير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، إن العراق لديه فائض 850 ألف-900 ألف طن من الشعير من الموسم الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة لرويترز، إن الوزارة حصلت على إذن من مجلس الوزراء لتصدير هذا الفائض من خلال شركات القطاع الخاص.
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