شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة العراقية: تسمح بتصدير فائض الشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، إن العراق لديه فائض 850 ألف-900 ألف طن من الشعير من الموسم الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة لرويترز، إن الوزارة حصلت على إذن من مجلس الوزراء لتصدير هذا الفائض من خلال شركات القطاع الخاص.