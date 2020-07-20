العاهل الأردنى يطمئن على صحة أمير الكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى، اليوم الإثنين، على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بعد أن أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح. وأعرب العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي، أجراه مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ ولي عهد دولة الكويت- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- عن تمنياته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافية.



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