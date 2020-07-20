شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يشيد بجهود القيادة السياسية المصرية فى دعم بلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، بجهود القيادة السياسية فى مصر فى دعم اليمن في مختلف القضايا، موضحاً أن الشعب المصرى شعب قوى وعظيم وأن أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه أمر واجب للمنطقة العربية.
وأضاف معمر الإريانى، أن مصر تجاوزت كثير من الأزمات بتماسك الشعب المصري بفضل الحكمة السياسية، متطرقا للحديث عن تعديل الاتفاقيات التى تم توقيعها في السابق وستعرض فى أول اجتماع للجنة العليا بين البلدين.
وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن الحكومة اليمنية فى حاجة للتدريب على كيفية التعامل مع الإعلام المتطور، و قدم الإرياني باسم الشعب اليمنى كل الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعباً.
جاء ذلك فى لقاء له عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام .
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