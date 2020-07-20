اليمن.. مقتل مسؤول أمني بكمين مسلح جنوبي البلاد

عزيز الاحمدي/ الخليج 365

قتل مسؤول أمني يمني، الإثنين، بمحافظة أبين جنوبي البلاد وفق مصدر عسكري حكومي.

وأفاد مصدرعسكري للأناضول بـ"مقتل قائد قوات الأمن الخاص (حكومي) بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين عبد الله لدقف الحنشي في كمين مسلح نفذه مجهولون“.

وأضاف (مفضلا عدم ذكر اسمه)، أن "الكمين أودى أيضاً بحياة أحد مرافقي الحنشي وإصابة آخر“ دون تفاصيل أكثر.

من جانبها نعت شرطة محافظة أبين، قائد القوات الخاصة بالمحفد وأحد مرافقيه وفق بيان، اطلعت عليه الاناضول.

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وأكد البيان أن "شرطة أبين ماضية في محاربة العصابات الإجرامية بكافة أشكالها من عصابات مدفوعة الثمن وعصابات إرهابية“.

وتشهد المحفد من حين لآخر كمائن تطال ضباطا وجنودا من القوات الحكومية العائدين من جبهات القتال ضد المجلس الانتقالي في أبين إلى محافظة شبوة (جنوب شرق).

ورفضت أبين أواخر إبريل/ نيسان الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، إعلان المجلس الانتقالي "حكما ذاتيا" ما زاد من حدة التوتر فيها بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موالية لقوات الحكومة الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.