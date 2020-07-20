هيئة الإغاثة التركية تشرع في تشييد مدرسة بإدلب السورية

إدلب/ الخليج 365
أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية(İHH) ، الإثنين، أعمال تشييد مدرسة لطلاب سوريين في مخيم بالقسم الخاضع لسيطرة المعارضة بمحافظة إدلب (شمال غرب).
وتبني الهيئة، المدرسة بجانب 580 منزلا شيدته للسوريين في منطقة كفرلوسين بإدلب، حيث إنه من المخطط أن تستوعب 700 تلميذا على الأقل.
وفي بيان قال سليم طوسون، المسؤول الإعلامي عن أعمال"İHH" في سوريا، إن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لأنشطة التعليم في هذا البلد.
وأشار طوسون إلى أن عددا كبيرا من الأطفال محرومون من حق التعليم في المنطقة بسبب نقص عدد المدارس.
وأضاف "نبذل جهودا مكثفة من أجل توفير حق التعليم لكل طفل في سوريا".
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وهيئة الإغاثة التركية، تبذل جهودا لتوفير الخدمات الأساسية للسوريين داخل بلادهم، كالتعليم والمساعدات الإنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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