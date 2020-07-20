وزير الداخلية الليبي: حفتر وداعموه مسؤولون عن الإخلال بأمن المنطقة

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، إن الانقلابي خليفة حفتر وداعميه، مسؤولون عن إخلال الأمن في ليبيا والمنطقة برمتها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب حضوره اجتماعا ثلاثيا بمشاركة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزير الداخلية المالطي بويرون كاميلاري.

وقال باشاغا في هذا السياق: "اعتداءات حفتر يساهم في إخلال أمن ليبيا والمنطقة برمتها، ومسؤولية هذا الإخلال لا يتحمله حفتر لوحده، بل كل من يدعمه أيضا".

وأوضح باشاغا أن هجمات الانقلابي حفتر تسبب في مقتل الكثير من الليبيين، ودمار كبير في البنية التحتية للبلاد.

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وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى اليوم في أنقرة، سيعزز التعاون القائم بين تركيا وليبيا ومالطا، مبينا أن الهجرة غير النظامية والمسائل الأمنية كانت محور محادثات الاجتماع.

وتابع قائلا: "ناقشنا كافة الخطوات التي من شأنها إحلال الاستقرار في حوض المتوسط، ودعم الاستقرار في ليبيا، يعد بداية لنقاط مهمة".

من جانبه قال وزير الداخلية المالطي، إن تركيا دولة مهمة واستراتيجية في المنطقة، ولديها إمكانات كبيرة.

وأوضح أن الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين، يعد مؤشرا على متانة العلاقات بين تركيا ومالطا.



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