للمرة الـ13.. تمديد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر

إسطنبول/ الخليج 365-

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإثنين، على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وهذه هي المرة الـ13، التي يمدد فيها البرلمان حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل/ نيسان 2017، وفق رصد الخليج 365.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، "وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد".

ووفق القرار ذاته، يبدأ العمل بتمديد حالة الطوارىء اعتبارا من الإثنين 27 يوليو/تموز الجاري، ولمدة 3 أشهر في عموم البلاد.

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وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر السيسي قرارا بتمديد حالة الطوارىء، لمدة 3 أشهر، بسبب "الظروف الأمنية والصحية"، ليكون أول إعلان عن فرض الطوارىء بسبب التدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا في مصر.

وفي 10 أبريل/ نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال وإجراءات أخرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.