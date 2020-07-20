خلال أسبوعين.. عودة 599 سوريًا لبلادهم من تركيا

هطاي/ الخليج 365

عاد 599 مواطنًا سوريًا من تركيا إلى مناطق آمنة ببلادهم خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأفاد مراسل الخليج 365، عن مصادر أمنية تركية، بأن 599 سوريا عادوا إلى بلادهم من معبر "جيلوة غوزو" الحدودي بولاية هطاي التركية (جنوب)، ويقابله من الجانب السوري معبر باب الهوى بمحافظة إدلب (شمال غرب).

وأوضح أن السوريين العائدين قصدوا المناطق الآمنة في إدلب، وقرى تابعة لمنطقة عفرين (بمحافظة حلب) المطهرة من الإرهاب في إطار عملية "غصن الزيتون"، التي نفذتها تركيا في 2018 ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "ي ب ك/ بي كا كا".

ومطلع يوليو/ تموز الحالي، ذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول، أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم من معبر "جيلوة غوزو" بلغ 4300 شخصا خلال النصف الأول من العام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.