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شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعلن مواعيد «إجازة عيد الأضحى» لموظفي القطاعين العام والخاص والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاعين العام والخاص.
وستبدأ إجازة موظفي القطاع العام بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذو الحجة المقبل الموافق 23 / 7 / 2020م، ويستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 / 8 / 2020م.
فيما ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لمدة 4 أيام، تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذو الحجة 1441 الموافق 29 / 7 / 2020 ويستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاثنين 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 / 8 / 2020م.
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