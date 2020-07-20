دبي أفضل وجهة أزياء في منطقة الشرق الأوسط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخّذت منطقة إميليا رومانيا الإيطالية من دبي واحدة من أبرز المدن تنافسية بين عواصم الموضة: نيويورك ولندن وميلانو وباريس؛ لذلك اختارت المنطقة الإيطالية دبي كأفضل وجهة أزياء في منطقة الشرق الأوسط وملتقى لتقديم 14 من علامات أزياء؛ من خلال مبادرة «الأزياء الإيطالية في دبي».

تدعم المبادرة التي يروجها وينظمها اتحاد Unioncamere Emilia-Romagna، شركات الأزياء الصغيرة والمتوسطة من منطقة إميليا رومانيا؛ لاستعراض أحدث القطع الحرفية المشهورة وعالية الجودة في دولة الإمارات.

بدأت العديد من علامات الأزياء الشهيرة في جميع أنحاء العالم مسيرتها الإبداعية من منطقة إميليا رومانيا، مع مجموعة من المصممين ودور الأزياء الذين عملوا على تنسيق إطلالات المشاهير وأيقونات الأزياء؛ أمثال: Elizabeth Taylor وAudrey Hepburn وGrace Kelly وJacqueline Kennedy Onassis. تواصل المنطقة جذب أهم وأشهر العلامات التجارية العالمية؛ لوفرة الخبراء والحرفيين المتخصّصين وكفاءاتهم الفريدة، إضافة إلى المصانع المتطورة والأفكار المبتكرة والموردين المؤسسين للخدمات والمنتجات.

وتشمل علامات الأزياء الـ14 التي استعرضتها منصة «الأزياء الإيطالية في دبي»: الإكسسوارات والمجوهرات الفاخرة والملابس وملابس السباحة والأزياء الجاهزة.